وقال الدكتور أليخاندرو كرافيوتو رئيس فريق الخبراء - خلال المؤتمر الصحفي اليوم /الأربعاء/ بجنيف - "إن اللقاح يمكن الحصول عليه بمدة من 4 إلى 12 أسبوعا بين الجرعتين الأولى والثانية".. موضحا أن إعطاء اللقاح بمدة زمنية من 8 إلى 12 أسبوعا هي المدة الأفضل.



وأضاف أنه "لا يوجد سبب للتوصية بعد استخدامه حتى في الدول التي ظهرت فيها متغيرات أو سلالات جديدة من الفيروس، بما فيها جنوب أفريقيا التي قامت بتعليق استخدام اللقاح بعد تجارب دللت على أنه غير فعال مع المصابين من أصحاب الأعراض الخفيفة والمتوسطة".



ومن جهتها، قالت الدكتورة كيت اوبراين مديرة قسم التلقيح بمنظمة الصحة، في إجاباتها على أسئلة الصحفيين بالمؤتمر، إن "لقاح استرازينكا هو واحد من أهم اللقاحات في مرفق كوفاكس، الذى تقوده المنظمة لضمان التوزيع العادل للقاحات إلى كافة البلدان.. وبعد دراسة كافة البيانات المتعلقة به هو أمن وفعال".



وأضافت أن "اللقاح كان قد أظهر بعض الأدلة المحدودة مع متغيرات الفيروس في جنوب أفريقيا، إلا أنه قد يكون فعال بدرجة كبيرة مع متغيرات أخرى للفيروس".. مشددة على أن كل من يحصلون على أى من اللقاحات عليهم الاستمرار في ممارسة الإجراءات الاحترازية للوقاية، سواء ارتداء الكمامة أو الحرص على التباعد الاجتماعي أو غسل اليدين، لأن الشخص قد يصاب بالفيروس ولا تظهر عليه أعراض، إلا أنه سيكون ناقلا للفيروس ما يهدد الأخرين.