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السودان تعلن تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء، 10 فبراير 2021 11:12 م
السودان تعلن تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة السودانية، عن تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بدون أية حالات وفاة جديدة فيما تم شفاء 81 حالة.


وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم الأربعاء عن التقرير الوبائي ليوم أول من أمس، أن الحالات الجديدة سُجلت معظمها في ولاية الخرطوم.


وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 27 ألفا و 782 حالة، بينها 1843 وفاة، و22 ألفًا و133 شخصا تعافوا، مشددة على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.


كورونا

السودان

الخرطوم

فيروس كورونا

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