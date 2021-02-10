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السعودية تعلن رغبتها بالحضور كـ"طرف أصيل" فى أى مفاوضات دولية مع إيران

الأربعاء، 10 فبراير 2021 01:45 ص
السعودية تعلن رغبتها بالحضور كـ"طرف أصيل" فى أى مفاوضات دولية مع إيران خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
كتب محمد جمال

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أعلنت السعودية،أنها تريد الحضور كـ"طرف أصيل" في أي مفاوضات دولية مقبلة مع إيران حول برنامجها النووى، وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأن مجلس الوزراء شدد في اجتماعه الدورى المنعقد برئاسة الملك سلمان على أهمية "أن تكون الدول الأكثر تأثرا بالتهديدات الإيرانية طرفا أصيلا في أي مفاوضات دولية حول برنامجها النووي ونشاطها المهدد للأمن في المنطقة".

وجاء في بيان للحكومة أن مجلس الوزراء السعودي جدد "مطالبة المملكة للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما تشكله الممارسات العدائية للنظام الإيراني من تهديد للأمن والسلم الدوليين، وتجاوزاته المستمرة للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية بتهديده أمن واستقرار الدول العربية والتدخل في شؤونها ودعم الميليشيات المسلحة"، كما جددت الرياض "الترحيب بالتزام الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع المملكة للدفاع عن سيادتها والتصدي للتهديدات التي تستهدفها، والتأكيد على استمرار دعمها للجهود الدبلوماسية للتوصل لحل سياسي شامل في اليمن".


الملك سلمان

خادم الحرمين

السعودية

إيران

طهران

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