الخارجية اللبنانية تدين الاعتداء الإرهابى على مطار أبها السعودى

أ ش أ

أدانت وزارة الخارجية اللبنانية الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية والذي أدى إلى حريق في طائرة مدنية.

وأكدت الخارجية اللبنانية – في بيان لها اليوم الأربعاء – تضامنها مع المملكة العربية السعودية في مواجهة أي اعتداء على سيادتها وأي محاولات لتهديد أمنها واستقرارها.

وأعربت وزارة الخارجية اللبنانية عن استنكارها الشديد وإدانتها استهداف المدنيين الأبرياء، داعية إلى التقيد واحترام كافة القوانين والمواثيق الدولية.

وكانت ميليشيا الحوثي في اليمن قد استهدفت في وقت سابق من اليوم مطار أبها الواقع جنوبي المملكة العربية السعودية.