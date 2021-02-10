الخارجية الأمريكية: موقفنا ثابت برفض صفقة صواريخ إس-400 لتركيا ولم يتغير

واشنطن (رويترز)

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الأربعاء، إن من المتوقع أن يتحدث وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن مع نظيره التركى مولود جاويش أوغلو خلال الأيام القادمة.

وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تنظر فى اقتراح تركيا الذى طرحته مؤخرا بأنها قد لا تكون فى حاجة لتشغيل منظومة الصواريخ الدفاعية الروسية إس-400 بشكل مستمر، قال برايس إن سياسة واشنطن بهذا الشأن لم تتغير.

وأضاف برايس للصحفيين إن صواريخ "إس-400 الروسية لا تتوافق مع عتاد حلف شمال الأطلسى وتهدد الأمن التكنولوجى للحلف ولا تتسق مع التزامات تركيا كحليف بحلف الأطلسي".

كانت صحيفة حريت التركية قد نقلت عن وزير الدفاع التركى خلوصى أكار قوله أمس الثلاثاء إن بلاده ستقترح تفعيلا جزئيا فحسب لصواريخها الروسية إس-400 فى المفاوضات مع الولايات المتحدة التى فرضت عقوبات على أنقرة بسبب هذه الصواريخ أواخر العام الماضي.