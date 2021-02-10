الخارجية الأمريكية تدعو قادة الصومال إلى مواصلة الحوار بشكل عاجل

أعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، عن قلقه البالغ بشأن عدم وجود اتفاق بين القوى السياسية في الصومال على إجراء الانتخابات.
ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "ندعو قادة الصومال إلى مواصلة الحوار بشكل عاجل حتى يكون من الممكن إجراء انتخابات وطنية الآن".
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن المأزق الحالي يعرقل الإصلاحات الضرورية وجهود محاربة الإرهاب، ومن شأن التأجيل المستمر أن يزيد من مخاطر عدم الاستقرار.
الخارجية الأمريكية تدعو قادة الصومال إلى مواصلة الحوار بشكل عاجلالأربعاء، 10 فبراير 2021 12:08 ص
وزارة الخارجية الأمريكية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، عن قلقه البالغ بشأن عدم وجود اتفاق بين القوى السياسية في الصومال على إجراء الانتخابات.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
مقتل 12 من أفراد الأمن فى انفجار بوسط الصومالالأحد، 07 فبراير 2021 03:26 م
زعماء الصومال يفشلون في كسر جمود اختيار رئيس جديدالسبت، 06 فبراير 2021 12:11 م
انتخابات الرئاسة في الصومال ستؤجل على الأرجح وسط مشاحنات سياسيةالخميس، 04 فبراير 2021 08:47 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة