اليوم السابع
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الخارجية الأمريكية تدعو قادة الصومال إلى مواصلة الحوار بشكل عاجل

الأربعاء، 10 فبراير 2021 12:08 ص
الخارجية الأمريكية تدعو قادة الصومال إلى مواصلة الحوار بشكل عاجل وزارة الخارجية الأمريكية
كتب أحمد عرفة

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أعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، عن قلقه البالغ بشأن عدم وجود اتفاق بين القوى السياسية في الصومال على إجراء الانتخابات.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "ندعو قادة الصومال إلى مواصلة الحوار بشكل عاجل حتى يكون من الممكن إجراء انتخابات وطنية الآن".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن المأزق الحالي يعرقل الإصلاحات الضرورية وجهود محاربة الإرهاب، ومن شأن التأجيل المستمر أن يزيد من مخاطر عدم الاستقرار.


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