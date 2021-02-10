التربية الكويتية تعلن استكمال الدراسة "أونلاين" فى الفصل الثانى لجميع المراحل

كتب محمد جمال

أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالى الكويتى على المضف قراراً يقضي باستكمال الدراسة في جميع المراحل التعليمية المختلفة عن طريق التعليم عن بعد للفصل الدراسى الثانى 2020 - 2021، على أن تجري مراجعة الأمر حسب المعطيات الصحية من خلال التنسيق مع اللجنة المشتركة بين التربية والصحة، ووفقاً لصحيفة القبس الكويتية، فإن وكيل وزارة التربية بصفته هو من يتولى إصدار كافة القرارات اللازمة لتعديل أية أحكام أو نشرات يتطلبها تطبيق القرار والذي يخص مدارس التعليم العام والتعليم الديني ومراكز تعليم الكبار والمدارس الأهلية في التعليم الخاص ومدار التربية الخاصة التي تطبق منهج التعليم العام.



