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البيت الأبيض: على إيران الالتزام بالاتفاق النووى لاستئناف الجهود الدبلوماسية

الأربعاء، 10 فبراير 2021 08:27 م
البيت الأبيض: على إيران الالتزام بالاتفاق النووى لاستئناف الجهود الدبلوماسية البيت الأبيض
كتب أحمد عرفة

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أكد البيت الأبيض، أن على إيران الالتزام بالاتفاق النووى من أجل استئناف الجهود الدبلوماسية معها، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضاف البيت الأبيض، أن الاتفاق النووى سيشكل منصة لاتفاق جديد مع إيران بالتنسيق مع الشركاء.

وفى وقت سابق قالت وزارة الخارجية الأمريكية، سنتشاور مع الحلفاء والشركاء قبل أى خطوة تتعلق بإيران، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية، علينا التشاور مع شركائنا وحلفائنا قبل بلورة سياسات أو خطوة جديدة بشأن إيران وكوريا الشمالية.

 

 


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