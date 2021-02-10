البحرين تجيز استخدام لقاح "سبوتنيك في" الروسى للاستخدام الطارئ

رويترز

قال تليفزيون البحرين عبر حسابه على تويتر اليوم الأربعاء، إن البحرين أجازت استخدام لقاح (سبوتنيك في) الروسي للاستخدام الطارئ.

وتجري البحرين تطعيمات الوقاية من كوفيد-19 بلقاح فايزر/بيونتيك ولقاح تصنعه شركة سينوفارم العملاقة المدعومة من الدولة في الصين ولقاح أكسفورد-أسترا زينيكا.