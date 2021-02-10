البحرين تجيز استخدام لقاح "سبوتنيك في" الروسى للاستخدام الطارئ

قال تليفزيون البحرين عبر حسابه على تويتر اليوم الأربعاء، إن البحرين أجازت استخدام لقاح (سبوتنيك في) الروسي للاستخدام الطارئ.
وتجري البحرين تطعيمات الوقاية من كوفيد-19 بلقاح فايزر/بيونتيك ولقاح تصنعه شركة سينوفارم العملاقة المدعومة من الدولة في الصين ولقاح أكسفورد-أسترا زينيكا.
وكانت قد علقت مملكة البحرين كافة الصلوات فى الجوامع والمساجد أسبوعين اعتبارًا من غدا الخميس، وذلك للحد من تفشي كورونا وارتفاع أعداد المصابين، كما يستمر نقل خطبة الجمعة فى مركز أحمد الفاتح الإسلامي بعدد محدود من المصلين عبر اجهزة الإعلام لإظهار شعيرة الجمعة واستفادة الناس.
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