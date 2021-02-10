الإعلان عن بدء شغل الوحدات السكنية والورش بالبحيرة أول مارس بتكلفة 120 مليون جنيه

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، أنه سيتم أول مارس القادم الاعلان عن بدء شغل الوحدات السكنية والورش بالمرحلة الأولى بمجمع فرهاش التعاونى" سكني، حرفي، تجاري" بمركز حوش عيسى والمقام على مساحة 13 فدان بتكلفة 191 مليون جنية للمرحلة الأولى من المشروع ( 120 مليون جنية إعمال إنشائية وتكليف إستثمارية من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان و71 مليون جنية من المحافظة لترفيق المرحلة الاولى "

جاذ ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم مع الدكتور حسام رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان بوزارة الإسكان بمقر الهيئة وبحضور المهندس حازم الأشمونى، السكرتير العام للمحافظة، حيث تم خلال اللقاء إستعراض كافة الجهود التى تمت بالمشروع والاعمال الختامية الخاصة بترفيق المنطقة للاعلان عن بدء المشروع والذى يعد من المشروعات الواعدة التي تتبناها المحافظة بالتنسيق مع الهيئة العامة لتوفير فرص عمل ومسكن مناسب لشباب الخريجين، بالإضافة إلى فتح مجالات جديدة للعمل الحرفي وإحياء الصناعات الحرفية .

وأشار المحافظ، إلى أهمية المشروع الذى يعد الأول من نوعه على مستوى الجمهورية كأول مشروع إسكانى تعاونى حرفى وفقاً لإتجاهات وخطط الدولة المستقبلية فى توفير السكن والخدمات وفرص العمل المناسبة للشباب فى تجمعات منتجة تحقق الإستفادة الكاملة من المصادر الطبيعية والمقومات المتاحة، وصمم ليلبى إحتياجات الشباب في توفير شقة وفرصة عمل من خلال تملك ورشة أو محلا تجاريا وتوفير السكن والخدمات وفرص العمل المناسبة للشباب من خلال إقامة تجمعات منتجة تحقق الاستفادة الكاملة من المصادر الطبيعية المتاحة بالمحافظة.

وأشار الدكتور حسام رزق، أنه وتيسيرا على الشباب والمتقدمين فقد تم الإتفاق والتنسيق مع المحافظة لتقديم تسهيلات في السداد لاطول فترة ممكنة تصل الى 30 عام، ويتكون المشروع من 386 وحدة سكنية بمساحات مختلفة من (82 - 102 م2) و28 وحدة إدارية بالدور الأرضي ، و209 ورشة حرفية بمساحات من 37م٢ إلى 57 م2 ويضم 178 محلاً تجاريًا ومبنى إعاشة للعمالة الحرفية يتسع لـ280 فردًا، ومسجد، ومحطة خدمة تموين سيارات، ومكتب بريد، ووحدة حماية مدنية ونقطة طبية وإسعاف ونقطة شرطة، ومعرض منتجات للورش الحرفية، ومخازن بمسطحات مختلفة.

كما تم الإنتهاء من أعمال الترفيق وتوصيل خط المياه والتشطيبات النهائية وتلوين الواجهات الخارجية لجميع العمارات والانتهاء من شبكة الصرف الصحي الداخلية، وتمهيد الطرق الداخلية والشوارع والأرصفة، ووضع الشروط اللازمة للراغبين في الحصول على تلك الوحدات وطرح الوحدات السكنية والورش والمحلات لشباب المحافظة

وأضاف المحافظ، أنه تم التنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتمويل بعض تلك المشروعات التى وقع الاختيار عليه لامتلاك ورشه لتقديم قرض من الجهاز لمساعدة الشباب المتقدم فى تمويل مشروعه بالأجهزة اللازمة بورشته فى إطار حرص الدولة وتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتقديم كافة أوجه الدعم للشباب والمواطنين وتيسير كافة الاجراءات والمساهمة فى توفير حياة كريمة لهم.



مشروع مجمع فرهاش التعاونى (2)



مشروع مجمع فرهاش التعاونى (3)



مشروع مجمع فرهاش التعاونى (4)



مشروع مجمع فرهاش التعاونى (6)



مشروع مجمع فرهاش التعاونى (7)



مشروع مجمع فرهاش التعاونى (8)



مشروع مجمع فرهاش التعاونى (9)



مشروع مجمع فرهاش التعاونى (1)





جانب من المشروع



محافظ البحيرة خلال لقائه برئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان (2)

استعراض للمشروع



محافظ البحيرة خلال لقائه برئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان (4)



محافظ البحيرة خلال لقائه برئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان (5)



محافظ البحيرة خلال لقائه برئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان (6)



محافظ البحيرة خلال لقائه برئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان (7)