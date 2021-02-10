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الأمم المتحدة تطالب بالامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين فى ميانمار

الأربعاء، 10 فبراير 2021 10:15 م
الأمم المتحدة تطالب بالامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين فى ميانمار ميانمار
كتب أحمد عرفة

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طالب توماس آندروز مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في ميانمار، قوات الأمن والشرطة في ميانمار بموجب القانون الدولي الامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في ميانمار اليوم الأربعاء، إن قوات الأمن والشرطة هناك ملزمة بموجب القانون الدولي بالامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، معربا عن قلقه إزاء تقارير عن استخدام القوة الفتاكة.

وأوضح مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في ميانمار، أن على أفراد الجيش والشرطة في ميانمار أن يعلموا أن اتباع الأوامر ليس ذريعة لارتكاب فظائع، وأن أي دفاع مثل هذا لن يفلح بغض النظر عن مكانهم في تسلسل القيادة، لافتا إلى أن مئات الاعتقالات التعسفية سُجلت في ميانمار منذ انقلاب أول فبراير، وأن البعض محتجزون في الحبس الانفرادي.


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