أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الأربعاء ،تسجيل 1855 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 340177 إصابة.
وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 323541 حالة شفاء بعد تسجيل 1058 حالة إضافية، كما سجلت 16 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4411 حالة.
الأردن يسجل 1855 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"الأربعاء، 10 فبراير 2021 06:15 م
كورونا - أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الأربعاء ،تسجيل 1855 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 340177 إصابة.
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