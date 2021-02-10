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الأردن تدين هدم قوات الاحتلال لمساكن فلسطينيين فى الأغوار المحتلة

الأربعاء، 10 فبراير 2021 07:00 ص
الأردن تدين هدم قوات الاحتلال لمساكن فلسطينيين فى الأغوار المحتلة قوات الاحتلال الإسرائيلى
كتب محمد جمال

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أدانت الحكومة الأردنية قيام المحتل الإسرائيلي بهدم مساكن الفلسطينيين في التجمع السكاني في قرية خربة حمصة في الأغوار المحتلة مرة أخرى، ووعد الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، عمليات الهدم والتهجير وكذلك مصادرة الأراضي خرقاً للقانون الدولي ومخالفة صريحة لقواعد حقوق الإنسان ولالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب " واس".


وأضاف السفير الفايز أن سياسية الاستيطان الإسرائيلية بما فيها ضم الأراضي و مصادرتها وبناء الوحدات السكنية وتهجير الفلسطينيين تعد مخالفة فاضحة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حاسمة للضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها غير الشرعية التي تقوض جهود السلام وفرصه.


الأردن

فلسطين

إسرائيل

الأغوار

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