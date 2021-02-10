الأردن تدين استهداف ميليشيات الحوثى الإرهابية لمطار أبها بالسعودية

أ ش أ

أدانت الأردن استهداف مليشيات الحوثيين مطار أبها الدولي في السعودية، ما أدى إلى إصابة طائرة مدنية واشتعالها.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير ضيف الله الفايز - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم /الأربعاء/ - إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا الهجوم الإرهابي الجبان الذي يستهدف المنشآت المدنية ويعرض حياة المسافرين المدنيين الأبرياء للخطر.

وشدد على موقف المملكة الثابت والرافض لاستمرار هذه الهجمات الإرهابية الجبانة المتكررة، والوقوف المطلق إلى جانب السعودية الشقيقة ووقوفها معها بوجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق.