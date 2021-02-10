إيطاليا تسجل 336 وفاة و12956 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ميلانو (رويترز)

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، تسجيل 336 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 اليوم الأربعاء مقابل 422 أمس، وارتفاع العدد اليومى للإصابات الجديدة إلى 12956 من 10630 فى اليوم السابق.

وقالت الوزارة إنه تم إجراء نحو 310994 فحصا للكشف عن فيروس كورونا أمس مقارنة مع 274263 فى اليوم السابق.

وسجلت إيطاليا 92338 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ بدء تفشى المرض فيها فى فبراير الماضي، وهى ثانى أعلى حصيلة فى أوروبا بعد بريطانيا وسادس أعلى معدل فى العالم، وسجلت البلاد 2.67 مليون إصابة حتى الآن.