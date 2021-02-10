إقامة نهائى كأس مراكز الشباب على استاد جامعة أسوان الرياضى

أسوان - صلاح المسن

أقامت مديرية الشباب والرياضة بأسوان، اليوم الأربعاء، نهائي كأس مراكز الشباب على استاد جامعة أسوان الرياضي، حيث استضاف استاد جامعة أسوان الرياضي المباراة النهائية لكأس مراكز الشباب الذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة بأسوان، وذلك بحضور الدكتور أحمد شعبان نائب محافظ أسوان وفتحي عبد الحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، والدكتور مجدى محمد على، نائب رئيس جامعة أسوان لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عادل مكى عميد كلية التربية الرياضية، وعدد من قيادات المحافظة التنفيذية والشعبية بأسوان.

وقام وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان بتسليم درع مديرية الشباب والرياضة للدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان تقديرا لجهوده الملموسة في الطفرة الإنشائية للمنشآت الرياضية التي تشهدها جامعة أسوان وتقديرا لحسن التعاون المثمر والبناء بين الطرفين.

وشهد الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان، نهائي كأس مراكز الشباب النهائية على إستاد جامعة أسوان الرياضى بصحاري، قائلا، إن المنشآت الرياضية بجامعة أسوان تشهد طفرة غير مسبوقة بعد اكتمال تجهيزات إستاد الجامعة الرياضي لاستضافة البطولات الرياضية والقيمة والأنشطة الطلابية والذي يسع لــ 2000 متفرج.

وقال فتحي عبد الحافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، إنه أسفرت نتائج البطولة عن فوز فريق أبو سمبل بنصر النوبة بالمركز الأول وفوز فريق مركز شباب بهريف بالمركز الثاني، وتم إهداء كأس البطولة للفائز بالمركز الأول وتم توزيع الدروع والجوائز والميداليات والكئوس على الفرق المشاركة التي حققت مراكز متقدمة.