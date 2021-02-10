اليوم السابع
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إطلاق نار على عيادة طبية فى مينيسوتا الأمريكية وإصابة 5 أشخاص

الأربعاء، 10 فبراير 2021 12:06 ص
إطلاق نار على عيادة طبية فى مينيسوتا الأمريكية وإصابة 5 أشخاص الشرطة الأمريكية
كتب أحمد عرفة

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أصيب خمسة أشخاص في إطلاق نار استهدف عيادة ألينا للرعاية الصحية في مدينة بوفالو بولاية مينيسوتا الأمريكية، بينما اعتقلت قوات الأمن مشتبها به.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال المتحدث باسم مقاطعة رايت جون هولر، إن 5 أشخاص أصيبوا إثر الحادث في مركز "ألينا" للرعاية الصحية، وأضاف أن 3 أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة وجرى نقلهم جوا، موضحا أن الحادث كان إطلاق نار ولم تكن هناك قنابل في مكان الحادث.

وقال المتحدث باسم شرطة مينيابوليس جون إلدر، إنه لا يوجد مؤشر على وجود تهديد لمينيابوليس، لكنه قال إن الشرطة ترسل موارد للمساعدة في الحادث.


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