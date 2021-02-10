إصابة شخص فى حادث تصادم بين سيارتين على طريق المنصورة أجا

الدقهلية _ شريف الديب

أصيب شخص فى حادث تصادم بين سيارتين على طريق المنصورة أجا أمام قرية نقيطة، حيث تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شركة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى على طريق المنصورة أجا أمام قرية نقيطة التابعة لمركز المنصورة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ ورجال المرور إلى مكان الحادث، وتبين أن الحادث نتيجة التعدى الخاطئ والسرعة، وأسفر الحادث عن إصابة شخص، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتبين أن إصابته متوسطة وفى حالة مستقرة، وتم فتح الطريق أمام السيارات بعد توقف حركة السير، وتم تيسير مركز المرور أمام السيارات، وجارى تحرير محضر بالواقعة.