إصابات كورونا فى روسيا تتجاوز 4 ملايين حالة

موسكو (رويترز)

تجاوزت حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 فى روسيا أربعة ملايين اليوم الأربعاء، بعدما أعلن مسؤولون تسجيل 14494 إصابة جديدة، وبتسجيل الإصابات الجديدة يرتفع إجمالى الحالات فى روسيا منذ بدء الجائحة إلى أربعة ملايين و12710 إصابات.

وبلغت حصيلة الوفيات 78134 بعد وفاة 536 شخصا بالمرض فى الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وكانت روسيا سجلت الثلاثاء، 15019 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 1584 في موسكو، مما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و998216 حالة.

وأكدت السلطات أيضا وفاة 530 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية لتصل الحصيلة الرسمية للوفيات بالمرض إلى 77598.

وكانت قد قالت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا جوليكوفا، إن معدلات انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد تشهد استقرارا في 54 إقليما روسيا، بينما تم تسجيل انخفاض في معدلات الإصابة فى 29 إقليما.