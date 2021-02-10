اليوم السابع
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إصابات كورونا العالمية تتجاوز 106.72 مليون والوفيات مليونان و332349

الأربعاء، 10 فبراير 2021 08:10 ص
إصابات كورونا العالمية تتجاوز 106.72 مليون والوفيات مليونان و332349 كورونا - أرشيفية
رويترز

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أظهر إحصاء لرويترز أن ما يربو على 106.72 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و332349،  وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 465440 27166640

الهند 155158 10847304

البرازيل232170 9548079

روسيا 77598 3998216

المملكة المتحدة 113850 3972148

فرنسا 80147 3360235

إسبانيا 63061 3005487

إيطاليا 92002 2655319

تركيا 26998 2548195

ألمانيا 62468 2295175


كورونا

فيروس كورونا

إصابات كورونا

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