إدارة بايدن تتخلى نهائيا عن الاستحواذ على تطبيق تيك توك

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتخلى نهائيا عن الاستحواذ على تطبيق تيك توك.

وبمناسبة النسخة الثامنة عشر من مبادرة "يوم الإنترنت الآمن"، أطلقت منصة مقاطع الفيديو "تيك توك"، حملة تحت شعار BeSafeBeHappy والتى سيشارك فيها أشهر صناع المحتوى لنشر رسالة إيجابية حول الاستخدام الآمن للتطبيق.

وتهدف المبادرة إلى تسليط الضوء على مجموعة من الإرشادات المتعلقة بخصائص السلامة داخل التطبيق من أجل المساهمة في شعار "كن آمنا كن سعيدا"، ونشر الوعي حول كيفية استخدام التطبيق بأمان للحفاظ على سلامة وخصوصية المستخدم.