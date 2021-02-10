اليوم السابع
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الأربعاء، 10 فبراير 2021 04:39 م
خالد صلاح
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أوكرانيا تدعو الناتو لاستخدام أجواء شبه جزيرة القرم الروسية فى عملياته

الأربعاء، 10 فبراير 2021 04:13 م
أوكرانيا تدعو الناتو لاستخدام أجواء شبه جزيرة القرم الروسية فى عملياته الناتو - أرشيفية
أ ش أ

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دعت السلطات الأوكرانية حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى استخدام الأجواء فوق شبه جزيرة القرم الروسية، التي لا تزال كييف تدعي انتماءها لأوكرانيا، في عمليات الناتو الجوية.
وأكد وزير البنية التحتية الأوكراني فلاديسلاف كريكلي - وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الأربعاء/ - تطلع بلاده إلى التكامل مع هياكل حلف شمال الأطلسي، مشيرًا إلى أن من أهم مسارات هذا التكامل مشاركة أوكرانيا في برنامج (الناتو) الخاص بتبادل البيانات عن حركة الطيران.
وأعرب الوزير الأوكراني عن أمل كييف في أن يقدم حلف شمال الأطلسي؛ دعمًا لأوكرانيا في متابعة الوضع الجوي بطول الحدود مع روسيا.
يُذكر أن هيئة الطيران المدني الأمريكية قد ألغت، في منتصف أكتوبر الماضي، حظر الملاحة الجوية في بعض أجزاء منطقة سيمفروبول لمعلومات الطيران (والتي تشمل الأجواء فوق القرم والمناطق المحيطة بشبه الجزيرة)، مبررة ذلك بتحسن الوضع الأمني هناك.


الناتو

أوكرانيا

شبه جزيرة القرم

أوكرانيا والناتو

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