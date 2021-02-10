اليوم السابع
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الأربعاء، 10 فبراير 2021 06:10 م
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ألمانيا: فرض عقوبات جديدة على روسيا ينبغى أن تستهدف أشخاصا محددين

الأربعاء، 10 فبراير 2021 06:03 م
ألمانيا: فرض عقوبات جديدة على روسيا ينبغى أن تستهدف أشخاصا محددين هايكو ماس وزير الخارجية الألمانى
برلين (رويترز)

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قال وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس، اليوم الأربعاء، إنه يتعين استهداف الأشخاص المناسبين عند فرض مزيد من العقوبات على روسيا، مضيفا أن إلغاء خط أنابيب نورد ستريم 2 لنقل الغاز سيؤدى فقط لزيادة تقارب روسيا مع الصين.

 

وقال ماس مخاطبا النواب الألمان "أولئك الذين يشككون فى نورد ستريم 2 عليهم أيضا التفكير، على الأقل من الناحية الجيوستراتيجية، فى ماهية تبعاته وماذا يعنى هذا لتأثير أوروبا على روسيا". وأضاف أن ذلك ينطبق أيضا على فكرة "الانفصال" عن الصين.

 

وتابع قائلا "يجب أن يكون من الواضح تماما إلى أين سيؤدى هذا من الناحية الجيوستراتيجية: سيؤدى إلى زيادة التقارب أكثر وأكثر بين روسيا والصين".

 

 


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روسيا

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