وقال"أبو الغيط"، في بيان صحفي اليوم "الأربعاء" إن هذه المهمة الفضائية الفريدة، التي عمل الفريق الإماراتي على إنجازها ، تضع العرب على خريطة التميز العالمي في المجال المعرفي، وتؤكد قدرتهم الالتحاق بركب الحضارة المعاصرة في جانبها العلمي والمعرفي، وتُعيد إلى الأذهان ما سبقت إليه الحضارة العربية من فتوحاتٍ علمية في عصرها الزاهر".