345 إجمالى طلبات التصالح على مخالفات البناء بالقصير فى البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أكد اللواء عادل نصر، رئيس مدينة القصير، جنوب البحر الأحمر، المتابعة المستمرة لتلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة تبذل مجهودات غير مسبوقة لمساعدة المواطنين فى ملف التصالح.

وأعلن رئيس المدينة، أن إجمالى طلبات التصالح المقدمة بلغت 345 طلبًا، وتم استيفاء جميع الأوراق اللازمة لكافة الطلبات المسجلة على الشبكة وتحصيل المبالغ المطلوبة لكل ملف على حدا.

وكان رئيس مدينة القصير وجه مدير المركز التكنولوجى والعاملين به إلى تقديم جميع التسهيلات والتيسيرات لمساعدة المواطنين فى إنهاء الإجراءات فى وقت قياسى ودون أى أعباء، وذلك بجانب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعة المركز وتطبيق التباعد بين المواطنين وارتداء الكمامة، وتوفير مقاعد زيادة وأماكن مفتوحة كاستراحات للانتظار فى حالة الازدحام داخل المركز.

ولفت رئيس المدينة، إلى أن توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر تضمنت تذليل العقبات وتلاشى أى معوقات قد تعوق العمل بالمراكز التكنولوجية بمدن المحافظة