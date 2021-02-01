اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 فبراير 2021 03:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

345 إجمالى طلبات التصالح على مخالفات البناء بالقصير فى البحر الأحمر

الإثنين، 01 فبراير 2021 02:48 م
345 إجمالى طلبات التصالح على مخالفات البناء بالقصير فى البحر الأحمر استقبال التصالح فى مخالفات البناء
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء عادل نصر، رئيس مدينة القصير، جنوب البحر الأحمر، المتابعة المستمرة لتلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة تبذل مجهودات غير مسبوقة لمساعدة المواطنين فى ملف التصالح.

وأعلن رئيس المدينة، أن إجمالى طلبات التصالح المقدمة بلغت 345 طلبًا، وتم استيفاء جميع الأوراق اللازمة لكافة الطلبات المسجلة على الشبكة وتحصيل المبالغ المطلوبة لكل ملف على حدا.

وكان رئيس مدينة القصير وجه مدير المركز التكنولوجى والعاملين به إلى تقديم جميع التسهيلات والتيسيرات لمساعدة المواطنين فى إنهاء الإجراءات فى وقت قياسى ودون أى أعباء، وذلك بجانب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعة المركز وتطبيق التباعد بين المواطنين وارتداء الكمامة، وتوفير مقاعد زيادة وأماكن مفتوحة كاستراحات للانتظار فى حالة الازدحام داخل المركز.

ولفت رئيس المدينة، إلى أن توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر تضمنت تذليل العقبات وتلاشى أى معوقات قد تعوق العمل بالمراكز التكنولوجية بمدن المحافظة

 

IMG_0680
 

 


طلبات التصالح فى مخالفات البناء

القصير

البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة