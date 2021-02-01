وكيل تعليم قنا يعتمد نتيجة مسابقة القرآن الكريم والحديث الشريف

قنا _ صابر سعيد

اعتمد الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، نتيجة مسابقة القرآن الكريم والحديث الشريف التى نظمتها إدارة العلاقات العامة بالتعاون مع توجيه عام اللغة العربية والتربية الإسلامية بمعسكر قنا الدائم خلال شهر ديسمبر الماضى.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم، أن المسابقة جاءت فى ضوء الالتزام بالإجراءات الاحترازية التى وضعتها وزارة التربية والتعليم وشارك بها 1400 طالب على مدى 20 يوماً من مختلف المراحل التعليمية بالإدارات التعليمية التسع التابعة للمديرية.

وأعلن مدير تعليم قنا فوز 10 طلاب من كل مستوى من مستويات المسابقة الثلاثة، الأول حفظ القرآن الكريم كاملاً والثانى حفظ نصف القرآن الكريم والثالث حفظ ربع القرآن الكريم.

وأشار خالد، إلى أنه فاز فى المستوى الأول الطلاب أحمد محمود احمد، ومحمد محمود بناوى، ونورا محمد عبد الفتاح وشقيقها عبد الفتاح وعبد الرحمن علاء الدين محمد وهم ممثلين لإدارة نجع حمادى التعليمية والطالبة ملك محمود كلحى ممثلة لإدارة قوص التعليمية، والطلاب ابتهال هانى وشقيقها محمد ومصطفى منصور وعبد الله ايمن الممثلين لإدارة قنا التعليمية.