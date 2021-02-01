وزير الرى السودانى: ندعو لمنح خبراء الاتحاد الإفريقى دورا أكبر لحل أزمة سد النهضة

كتب أحمد عرفة

قال ياسر عباس وزير الرى السودانى، إننا ندعو لإعطاء خبراء الاتحاد الإفريقى دورا أكبر لحل أزمة سد النهضة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق التقى وزير الرى السودانى ياسر عباس، سفيرى ألمانيا وإسبانيا بالعاصمة الخرطوم، ضمن حملة دبلوماسية لشرح موقف بلاده بشأن سد النهضة.

وبحث لقاء عباس وسفير برلين بالخرطوم، طبقا لبيان صحفى، العلاقات القوية بين السودان وألمانيا، كما بحث نتائج زيارة الرئيس الألمانى فرانك فالتر شتاينماير للسودان فى فبراير عام 2020، كأول زيارة لمسؤول غربى كبير للخرطوم منذ 35 عاما.