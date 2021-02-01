اليوم السابع
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نجم كرة السلة ستيفن جاكسون يشهر إسلامه: أسعد يوم فى حياتى على الإطلاق

الإثنين، 01 فبراير 2021 12:14 ص
نجم كرة السلة ستيفن جاكسون يشهر إسلامه: أسعد يوم فى حياتى على الإطلاق ستيف جاكسون
ذكى مكاوى

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كشف نجم كرة السلة الأمريكية ستيفن جاكسون عن اعتناقه الإسلام، وذلك من خلال فيديو ظهر فيه خلال افتتاح مسجد في فيلادلفيا، ووصف هذا اليوم بأنه أسعد يوم له على الإطلاق في حياته منذ مولده.

ويعتبر جاكسون من أهم نجوم دورى كرة السلة للمحترفين NBA  خلال فترة لعبه قبل أن يتعاقد صاحب الـ42 عاما قبل 6 سنوات خلال عام 2015 بعد مسيرة امتدت لـ17 عاما، لعب فيها 14 موسما في الدوري الاميركي للمحترفين نفسها، حيث كان لاعباً بارزاً في فريق سان أنطونيو سبيرز الذي فاز ببطولة الدوري الأمريكي للمحترفين في موسم 2002-2003.

 

جاكسون
جاكسون

 

كما لعب ستيف جاكسون لعدة فرق أخرى منها أتلانتا هوكس وإنديانا بيسرز وجولدن ستايت ووريورز وميلووكي باكس، ووصفه بارون ديفيس أحد زملائه السابقين في فريق Golden State Warrior، بأنه "قائد هذا الفريق وإذا سألت أي شخص في هذا الفريق، فهو قلب وروح هذا الفريق"، وذلك وفقاً لما ذكره تقرير منشور فى موقع 5pillarsuk.

وأضاف التقرير أن جاكسون تحدث مؤخرًا بشغف عن مقتل صديقه القديم جورج فلويد، وذلك حينما سار في مسيرات احتجاجية بالولايات المتحدة الأمريكية،  خاصة أنه كان يعرف فلويد منذ أن كانا مراهقين نشآ في هيوستن، مثلما قال جاكسون نفسه بأنهم كانوا يسيرون في نفس الأحياء.
 
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ستيفن جاكسون
 
 وعن اعتناقه الإسلام قال: "إذا كان بإمكاني الدفاع عن التغيير في العالم والجميع يجتمعون معًا ويقفون معًا ويصنعون التاريخ بالاحتجاجات ويطرقون بعض الأبواب للحصول على العدالة الاجتماعية وتغيير بعض هذه القوانين - إذا كان الرئيس لن يفعل ذلك، سأقف وأقوم بذلك".
 
 
عنوان التقرير
عنوان التقرير

 


ستيف جاكسون

اخبار ستيف جاكسون

نجم كرة سلة يعتنق الاسلام

مشاهير اعتنقوا الاسلام

جورج فلويد

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