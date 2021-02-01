مياه الفيوم: قطع مياه الشرب عن بعض الأماكن بسبب أعمال الصيانة.. غدا

الفيوم رباب الجالى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، فى بيان لها، عن قطع مياه الشرب عن بعض الأماكن داخل محافظة الفيوم لمدة 24 ساعة، ابتداء من الساعة الثامنة صباح يوم الثلاثاء، حتى الساعة الثامنة من صباح يوم الأربعاء، وذلك بسبب أعمال الصيانة اللازمة لعنبر المياه النقية بمحطة مياه العزب الجديدة المرحلة الثانية، تغيير الجزء التالف من خط مياه الشرب قطر 1000 مم بالخط الدائرى خلف محطة العزب الجديدة، صيانة خط مياه الشرب أبشواى قطر 1000 مم بطريق الفيوم بنى سويف.

المناطق المتأثرة هى:

مركز سنورس، مدينة سنورس، ابهيت الحجر، بيهمو وتوابعها، السليين، فيديمين، سنهور، ترسا، نقاليفة وتوابعهم، المنطقة السياحية.

مركز الفيوم، دسيا، تلات، زاوية الكرادسة، بنى صالح، ابجيج، الهدير.

مركز اطسا، قصر الباسل، تطون، الغرق، عزبة قلمشاة، دير الملاك وتوابعهم.

مركز ابشواى، مركز ابشواى، المنطقة السياحية، ما عدا العجميين طبهار النصارية.

مركز يوسف الصديق بالكامل ما عدا النزلة، الحامولى، الشواشنة.

وتطالب الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال هذه الفترة لحين الانتهاء من أعمال الصيانه، وعودة الخدمة مرة أخرى للمواطنين، كما توفر الشركة سيارات مياه الشرب النقية المتنقلة، لتغطية هذه المناطق المتأثرة، ويتم طلبها عن طريق الاتصال على الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى.