اليوم السابع
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مصرع 10 أشخاص وإصابة 15 آخرين إثر انقلاب حافلة شمال شرقى الهند

الإثنين، 01 فبراير 2021 02:51 م
مصرع 10 أشخاص وإصابة 15 آخرين إثر انقلاب حافلة شمال شرقى الهند انقلاب حافلة ـ صورة أرشيفية
نيودلهى (أ ش أ)

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لقى ما لا يقل عن 10 أشخاص مصرعهم، وأصيب 15 آخرون بعد انقلاب حافلة كانت تقلهم فى منطقة (كورابوت) بولاية (أوديشا) شمال شرقى الهند، وذكرت قناة (أنديا تي في) الهندية اليوم الاثنين، أن الحافلة كانت تقل حوالي 30 شخصا إلى قريتهم، بعد حضورهم طقوس حداد، مشيرة إلى أن 10 من المصابين حالتهم حرجة.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، عن حزنه لوفاة 10 أشخاص في الحادث المأساوي، وكتب على موقع التدوينات القصيرة (تويتر): "تعاطفي مع كل من فقدوا ذويهم في الحادث المأساوي في منطقة كورابوت بأوديشا.. أتمنى أن يتعافى الجرحى في أقرب وقت ممكن".


الهند

انقلاب حافله

انقلاب حافله فى الهند

اخبار الهند

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