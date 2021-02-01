محمد بن راشد: مسبار الأمل سيكون أول حضور عربى وإسلامى على كوكب المريخ

كتب محمد شعلان

عبر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، عن فخره بقرب وصول مسبار الأمل لكوكب المريخ، وغرد بن راشد على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: " تفصلنا ٩ أيام عن وصول مسبار الأمل لكوكب المريخ وتسجيل أول حضور عربي وإسلامي على الكوكب الأحمر".

تفصلنا ٩ أيام عن وصول مسبار الأمل لكوكب المريخ وتسجيل أول حضور عربي وإسلامي على الكوكب الأحمر..سنكون الدولة الخامسة تاريخياً التي تصل للكوكب الأحمر.. نسبة النجاح المتوقعة لدخول مدار المريخ ٥٠٪ .. ولكننا حققنا ٩٠٪ من أهدافنا في بناء كوادرنا ومعارفنا

#العرب_إلى_المريخ pic.twitter.com/8pK5eRyhKW — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 1, 2021

وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة وحاكم دبي: " سنكون الدولة الخامسة تاريخياً التي تصل للكوكب الأحمر.. نسبة النجاح المتوقعة لدخول مدار المريخ 50٪ .. ولكننا حققنا 90٪ من أهدافنا في بناء كوادرنا ومعارفنا".

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية، إن العالم أجمع يترقب وصول مسبار الأمل الإماراتي إلى مداره حول كوكب المريخ في التاسع من فبراير المقبل قاطعا مسافة 493.5 مليون كيلومتر الكوكب الأحمر، والذي تحقق من خلاله الإمارات إنجازا تاريخيا تتوج به رحلة امتدت لخمسين عاماً من التأسيس والبناء والتمكين والإنجازات المتراكمة منذ إعلان الاتحاد عام 1971.

ومع انتهاء مرحلة الملاحة في الفضاء، يبدأ مسبار الأمل مرحلة الدخول إلى مدار المريخ وهي من أهم مراحل المهمة الإماراتية لاستكشاف الكوكب الأحمر حيث سيركز فريق المهمة على إدخال مسبار الأمل في مدار التقاط حول المريخ بشكل آمن، ومن أجل إتمام هذه المهمة بنجاح سيتم حرق نصف كمية الوقود الموجودة في خزانات المسبار لإبطائه إلى الحد الذي يسمح بإدخاله في مدار الالتقاط.

وتستمر عملية حرق الوقود باستخدام محركات الدفع العكسي /دلتا في/ لمدة 30 دقيقة لتقليل سرعة المسبار من 121,000 كم/ساعة إلى 18,000 كم/ساعة، ونظراً لكونها عملية دقيقة، فقد تم تصميم المسبار لهذه المرحلة بحيث يتم تشغيله بشكل مستقل.

وتشهد هذه المرحلة إعادة فحص واختبار جميع الأجهزة الفرعية الموجودة على متن المسبار قبل الانتقال إلى المرحلة العلمية كما تم في مرحلة العمليات المبكرة، وبمجرد اكتمال عمليات الدخول إلى مدار المريخ، سيكون أول اتصال للمسبار مع المحطة الأرضية عبر شبكة الاتصالات في إسبانيا.