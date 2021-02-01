اليوم السابع
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محافظ سوهاج يتفقد اصطفاف المعدات المشاركة فى تطوير 181 قرية.. صور

الإثنين، 01 فبراير 2021 02:42 م
محافظ سوهاج يتفقد اصطفاف المعدات المشاركة فى تطوير 181 قرية.. صور محافظ سوهاج يتفقد اصطفاف المعدات
سوهاج محمود مقبول

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تفقد اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، يرافقه أحمد سامى القاضى نائب المحافظ، اليوم بمدينة سوهاج الجديدة، اصطفاف 210 من المعدات والمركبات المشاركة فى تطوير 181 قرية بـ 7 مراكز مختلفة بسوهاج، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك ضمن المشروع القومى والمبادرة الرئاسية لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية . 

ورافق المحافظ خلال التفقد كلا من العميد إبراهيم محمود ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعقيد أسامة رشاد المستشار العسكرى للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء .

وأكد محافظ سوهاج، خلال تفقده الاصطفاف على ضرورة الجاهزية التامة للمعدات، لافتا إلى أهمية تفهم العناصر البشرية العاملة عليها لمهام عملهم أثناء تنفيذ الأعمال، مشيرا إلى أهمية المبادرة الرئاسية التى تعتبر فرصة تاريخية غير مسبوقة؛ لتطوير القرى بكافة محافظات الجمهورية، وخاصة محافظة سوهاج.

وشدد الفقى، على عدم التهاون أو التقصير، لافتا إلى ضرورة العمل بروح الفريق، وتعاون كافة الجهات المعنية؛ لانتهاز الفرصة وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية؛ لصالح أهالى وأبناء سوهاج.

 

المحافظ يتفقد اصطفاف المركبات ومعدات تطوير (3)
 اصطفاف المركبات ومعدات تطوير 

 

المحافظ يتفقد اصطفاف المركبات ومعدات تطوير (9)
اصطفاف مركبات ومعدات طما
 
المحافظ يتفقد اصطفاف المركبات ومعدات تطوير (15)
اصطفاف مركبات ومعدات سوهاج

 

المحافظ يتفقد اصطفاف المركبات ومعدات تطوير (21)
اصطفاف مركبات ومعدات المراغة

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