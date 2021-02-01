محافظ سوهاج يؤدى واجب العزاء لأسرة الشهيد جابر عبد الفتاح بجرجا.. صور

أدى اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه السيد أحمد سامى القاضى نائب المحافظ، واجب العزاء لأسرة الشهيد مجند "جابر عبد الفتاح محمد" من أبناء سوهاج، وذلك بمسقط رأسه بقرية بندار الرملية بمركز جرجا، والذى استشهد فى مواجهات مع الإرهاب الغاشم بشمال سيناء.

وأعرب محافظ سوهاج عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الشهيد، داعيا المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكدًا أن مصر لن تنسى أبناءها المخلصين الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم فداءً لهذا الوطن العزيز، وأن جموع الشعب المصرى يقفون خلف القيادة السياسية، والقوات المسلحة، ورجال الشرطة فى حربهم ضد الإرهاب.

رافق المحافظ خلال تأدية واجب العزاء كلا من " النائب ياسر نصر عضو مجلس النواب، والعقيد أسامة رشاد المستشار العسكرى للمحافظة، وعاطف الصمطى رئيس مركز ومدينة جرجا، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة".