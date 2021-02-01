محافظ المنيا: 381 ألف أسرة استفادت من برنامج "تكافل وكرامة" خلال عام

المنيا - حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، بوصول جميع الخدمات للمواطنين فى مراكز وقرى المحافظة ، تعمل مديرية التضامن الاجتماعى على استهداف العديد من الفئات من الأسر الأكثر احتياجا ، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية والبرنامج القومى لحماية المرأة والطفل ، وبالتنسيق مع الجمعيات الأهلية والجهات المعنية ، بالتوازى مع الالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ المنيا، على أهمية الدور الذى تقوم به مديرية التضامن الاجتماعى للارتقاء بمستوى العناية والرعاية الخاصة بالأيتام ودور الرعاية على مستوى المحافظة من خلال تنفيذ المخططات المتعلقة بالأهداف الإنسانية.

وأوضح المحافظ، أن مديرية التضامن الاجتماعى نجحت خلال عام 2020، فى تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات، منها برنامج تكافل وكرامة .

حيث بلغ عدد المستفيدين من البرنامج فى المحافظة 381 ألف و735 مواطن ، كما تم تقديم أوجه الرعاية الضمانية والخدمات الأخرى ، لـ 31 ألف و107 مستفيد ، بالإضافة لاستمرار جهود المديرية فى عقد تدريبات مكثفة لكافة للعاملين ، وذلك بهدف رفع كفاءتهم .

وأضاف المحافظ ، أن مديرية التضامن الاجتماعى تساهم بشكل كبير فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمختلف مراحلها ، وذلك بالقرى المستهدفة، حيث استهدفت المرحلة الأولى من أعمال المبادرة فى 6 قرى المحددة، وهى (قرية كفر مغربى – الشيخ مسعود – شيبه – أولاد الشيخ – زعبرة – الشيخ عبادة)، بالإضافة للمساهمة فى دعم الاسر الأكثر احتياجا من خلال توفير سكن كريم، ورفع كفاءة منازل، وتوصيل خدمات صرف صحى ومياه للشرب.

من جانبه، أوضح ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا ، أن المديرية حققت إنجازات كبيرة فى المبادرات التى يتم تنفيذها ، ومنها مبادرة "2 كفاية" ، حيث بلغ عدد الاسر المستفيدة من أعمال المبادرة، 183 ألف و 263 أسرة ، وذلك من خلال تقديم خدمات متعلقة بتنظيم الاسرة وحملات طرق الأبواب وعقد ندوات توعية فى مختلف قرى المحافظة، بالإضافة لتنفيذ اعمال البرنامج القومى للحماية" أطفال بلا ماوي"، حيث تم حصر جميع الحالات بنطاق المحافظة، عن طريق الوحدات المتنقلة، مع توافر فريق عمل مدرب يقوم بجذب الأطفال وإعادة دمجهم مع اسرهم، او توفير لهم مكان امن بالتنسيق مع مؤسسات الرعاية.