محافظ الغربية يوجه بإزالة عقار أيل للسقوط خلال تفقده أعمال رصف ومشروعات بالمحلة وطنطا

الغربية _ عادل ضرة

قام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، بجولة تفقدية بمركزي المحلة الكبرى وطنطا، حيث تفقد خلالها آخر تطورات الأعمال الجارية بشارع جمال عبد الناصر، موجهاً الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف.

وإستكمل محافظ الغربية، الجولة بتفقد الأعمال في شارعي عمار بن ياسر والوحدة العربية والشوارع المتفرعة منهما، موجهاً بتوسعة الطريق ووضع بالوعات المطر والبلدورات والانتهاء من كافة الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد.

كما تفقد المحافظ، أعمال الرصف بالطريق المؤدي للمنطقة الصناعية وأعمال تطوير كورنيش المحلة من صب الأعمدة و التدبيش على طول الكورنيش.

وخلال الجولة، تابع المحافظ إزالة أحد البيوت بشارع سكة طنطا والصادر بحقه قرار إزالة كونه يمثل خطر داهم على المنطقة وساكنيها .

وإختتم المحافظ، جولته بتفقد آخر الأعمال الجارية في المجزر النصف آلي بقرية شبشير الحصة، والذي يقع على مساحة 30 قيراط والمسند لإحدى الشركات الوطنية، وتم تصميمه على أحدث الأساليب والتقنيات الحديثة للعمل بشكل نصف آلي لاستيعاب 1680 رأساً يومياً.