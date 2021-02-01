محافظة بنى سويف تتلقى 125 ألف طلب تصالح بمخالفات البناء

بنى سويف هانى فتحى

صرح الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، بأن إجمالى عدد طلبات التصالح التى تم تقديمها حتى اليوم، قد وصل إلى 125 ألفا و3 طلبات على مستوى المحافظة، مشيرا إلى توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية باستمرار تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء، حتى 31 مارس المقبل، وذلك فى ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتمديد تلقى الطلبات لمدة ثلاثة أشهر طبقا لقانون التصالح، والذى تضمن قيام المواطن بدفع قيمة 35% من قيمة التصالح جدية إذا ما تم السداد خلال فبراير الحالى، وتزيد إلى 40% حال السداد خلال مارس القادم، فيما كان يتم دفع نسبة 30% لمن قاموا بالسداد خلال يناير الماضى.

ووجه المحافظ مسؤولى المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فيطلب التصالح وفقًا للقانون.

وشدد المحافظ على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح فى المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، واستمرار تنفيذ اعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة.

ودعا المحافظ، المواطنين إلى سرعة تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم مع الدولة، تسهيلا لتوصيل كافة المرافق والخدمات للعقارات موضوع التصالح بها، لافتا إلى أهمية الاستفادة من قرارات تمديد مهل السداد التى أقرتها الحكومة، للتيسير على المواطنين ولمنع الزحام، ومنوها عن توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بتلقى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع يومياً خلال فترتين "صباحية ومسائية" وحتى أيام العطلات الرسمية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة، للمضى قدماً فى تشجيع المواطنين والتيسير لهم فى ملف التصالح وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التى تضمنها القانون.