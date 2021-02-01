اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 فبراير 2021 04:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

كردستان العراق تسجل 50 إصابة جديدة وحالتي وفاة بكورونا

الإثنين، 01 فبراير 2021 12:00 ص
كردستان العراق تسجل 50 إصابة جديدة وحالتي وفاة بكورونا كردستان العراق - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سجلت وزارة الصحة في إقليم كردستان "العراق" 50 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة- في بيان، أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"- إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في الإقليم وصل إلى 106 آلاف و78 حالة، شُفي منهم 98 ألفا و796، وتوفي 3 آلاف و470، ولا يزال 3 آلاف و812 يتلقون العلاج.


كردستان العراق

كورونا

كورونا فى كردستان العراق

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة