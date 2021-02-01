كردستان العراق تسجل 50 إصابة جديدة وحالتي وفاة بكورونا

سجلت وزارة الصحة في إقليم كردستان "العراق" 50 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة- في بيان، أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"- إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في الإقليم وصل إلى 106 آلاف و78 حالة، شُفي منهم 98 ألفا و796، وتوفي 3 آلاف و470، ولا يزال 3 آلاف و812 يتلقون العلاج.
كردستان العراق تسجل 50 إصابة جديدة وحالتي وفاة بكوروناالإثنين، 01 فبراير 2021 12:00 ص
كردستان العراق - أرشيفية
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سجلت وزارة الصحة في إقليم كردستان "العراق" 50 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية.
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