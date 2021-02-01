فض سرادق عزاء وغلق 18 مركز دروس ومستشفى خاصة بدون ترخيص بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على الورش والمحال التجارية والمقاهى والكافيتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدى المركبات على الطرق، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، تمكنت رئاسة حى ثان الزقازيق من فض سرادق للعزاء بمنطقة يوسف بك بحى ثان الزقازيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق بغلق وتشميع مستشفى خاصه بالمدينة لإدارتها بدون ترخيص ومخالفتها الاشتراطات الصحية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

كما شنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس حملة لرفع الإشغالات المخالفة بمنطقة هاويس بلبيس، وأسفرت الحملة عن رفع وإزالة 81 حالة إشغال مخالفة وتحرير 19 محضر إشغال طريق وتحرير محضرين ضد مقاهى مخالفة لتقديم الشيشة وتم مصادرة 8 شيش منها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بحملة موسعة بالاشتراك مع شرطة المرافق وحى أول وثان الزقازيق لرفع كافة الإشغالات بنطاق رئاسة المركز والأحياء، فبدأت الحملة أعمالها بمنطقه المحطة مروراً بشارع البوسطه - شارع الجلاء - كوبرى أبو عميره - الزراعة - دوران الشوبك - لكوز - عمر شاهين -موقف المنصورة، كما تم مصادرة عدد من الشيش بمقهى مخالف بمنطقه كوبرى أبو عميره و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشنت رئاسة مركز ومدينة الحسينية حملة مكبرة بالتنسيق مع الإدارة التعليمية بالحسينية، وأسفرت الحملة عن غلق (٢) مركز للدروس الخصوصية بشارع النبايشة بالمدينة لمنع تجمعات الطلاب للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس حملات لغلق مراكز الدروس الخصوصية بالمدينة ،، واسفرت الحملات عن غلق ( 16 ) مركز للدروس بالمدينة بشارعى شلتوت و الدروس وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.











