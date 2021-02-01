عبير موسى: تونس تعيش أزمة دستورية وصراعا بين الرئاسات الثلاث

كتب أحمد عرفة

أكدت النائبة التونسية عبير موسي، رئيس حزب الدستورى الحر فى تونس، أن تونس تعيش أزمة دستورية وصراعا بين الرئاسات الثلاث، موضحة أن تغيير الدستور التونسى ضرورة قصوى.

وقالت النائبة التونسية، خلال تصريحاتها لقناة العربية، إن نظام الحكم الذى يحدده الدستور التونسى تسبب فى أزمة كبرى، متابعا: نضغط لمنع راشد الغنوشى من فرض أجندته السياسية.

وتابعت عبير موسى: الشعب التونسى يرغب في تغيير الدستور، موضحا أنه يجب أن تتحد القوى المدنية التونسية لمواجهة النهضة وتغيير الدستور.

وقالت رئيس حزب الدستورى الحر في تونس، إن راشد الغنوشي يريد نظاما برلمانيا يسيطر به على مفاصل الدولة التونسية، لافتة إلى أن بعض القوى المدنية تساعد الغنوشي في السيطرة على البرلمان التونسي.

وتابعت عبير موسي، أن تونس في وضع اقتصادي خطير بسبب السياسات الخاطئة منذ 2011 ،لافتة إلى أن حكم الإخوان في تونس يمنع الإصلاحات الاقتصادية الضرورية.