وأضافت الوزارة - فى بيان، نشرته وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الأثنين- أنه تعافت 4452 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 281410 حالات.

وأوضحت الوزارة أنه تم إجراء 127572 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والمخالطين لهم وعزلهم .