أما شركة "فالنيفا" المطورة للقاح، فقد نوهت إلى أنه لا يزال بإمكان بريطانيا طلب 90 مليون جرعة أخرى خلال الفترة بين عامي 2023 و2025، معربة عن أملها في أن يتم البدء فى استخدام لقاحها فى بريطانيا خلال الفترة بين شهري يوليو وسبتمبر المقبلين.



وتتوقع الشركة تقديم تقرير بشأن نتيجة التجارب الإكلينيكية للمرحلة الأولى والثانية للقاح في غضون 3 أشهر كما أن الإنتاج التجاري قد بدأ بالفعل في اسكتلندا.

وكان قد تمت الموافقة بالفعل بين الطرفين على توفير نحو 60 مليون جرعة، كما يدل التفاوض الأخير على أن الحكومة البريطانية تجري استعدادات لبرنامج تطعيم طويل الأمد خلال السنوات المقبلة.