اليوم السابع
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روسيا تمدد حظرا على الرحلات الجوية مع بريطانيا حتى 17 فبراير

الإثنين، 01 فبراير 2021 09:28 م
روسيا تمدد حظرا على الرحلات الجوية مع بريطانيا حتى 17 فبراير الطيران الروسي - أرشيفية
رويترز

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قال فريق العمل المكلف بالتصدي لفيروس كورونا في روسيا اليوم الاثنين إن روسيا مددت حظرا على الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا حتى 17 فبراير بسبب النوع الجديد من فيروس كورونا المكتشف في المملكة المتحدة.

وفرضت روسيا فرضت حظرا على الطيران منذ 22 ديسمبر.


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