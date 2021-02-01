اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 فبراير 2021 01:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رفع 150 طن قمامة فى حملات نظافة مكثفة بالوحدات المحلية بالمحلة.. صور

الإثنين، 01 فبراير 2021 11:21 م
رفع 150 طن قمامة فى حملات نظافة مكثفة بالوحدات المحلية بالمحلة.. صور المعدات خلال رفع القمامة وتنظيف الشوارع بقرى مركز المحلة
الغربية _ عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحله الكبرى، تكليف رؤوساء الوحدات المحلية بضرورة تكثيف حملات النظافة بقرى المركز، والتى أسفرت حملات النظافة فى نطاق قرى المركز بطول 57 كم عن رفع 150 طنا من تجمعات القمامة ونواتج التطهير.

وتمكنت الحملة في نطاق الوحده المحلية لقرية الجابرية من عمل حملة نظافة بمدخل القرية بطول 4 كم تم خلالها رفع التجمعات الجانبية للقمامة، بينما قامت الوحدة المحلية لقرية بشبيش بأعمال نظافة أمام المصالح الحكومية وشارع البحر وكوبرى أبو بسيونى وأمام المستشفى العام والموقف بطول 5،5كم  وتم رفع القمامة من طريق المحلة / دمرو و طريق دمرو / الشامى وأمام المدارس والسويقة والشونة وشارع مصباح بدمرو بطول 12كم.

كما قامت الوحدة المحلية لمحلة أبو على بأعمال نظافة بطول 7.5 كم بطريق ميت السراج ومصرف شركة مصر وطريق محلة زياد بداية من قرية طرينة، كما تم رفع القمامة بقرية صفط تراب بمجمع المصالح الحكومية ومجمع المدارس ومنطقة مسجد سيدى عبد الله بطول 6 كم، وفى نطاق البنوان تم رفع القمامة من مدخل القرية وطريق المقابر بطول 5،5 ، كما قامت الوحدة المحلية لشبرابابل بالإهتمام بنظافة كورنيش كفر حجازى بطول 1.5 كم على بحر شبين.

وشاركت حميع معدات الوحدات المحلية فى أعمال النظافة بطول الطريق الدائرى وطريق المحلة / طنطا بطول 15 كم بداية من مدخل المنصورة حتى مدخل مركز طنطا تم خلالها رفع الأتربة الجانبية وغسيل البلدورات والأرصفة.

 

المعدات خلال رفع القمامة وتنظيف الشوارع بقرى مركز المحلة (11)
المعدات خلال رفع القمامة وتنظيف الشوارع بقرى مركز المحلة (11)

 

المعدات خلال رفع القمامة وتنظيف الشوارع بقرى مركز المحلة (1)
المعدات خلال رفع القمامة وتنظيف الشوارع بقرى مركز المحلة (1)

 

المعدات خلال رفع القمامة وتنظيف الشوارع بقرى مركز المحلة (2)
المعدات خلال رفع القمامة وتنظيف الشوارع بقرى مركز المحلة (2)

 

المعدات خلال رفع القمامة وتنظيف الشوارع بقرى مركز المحلة (3)
المعدات خلال رفع القمامة وتنظيف الشوارع بقرى مركز المحلة (3)

 

المعدات خلال رفع القمامة وتنظيف الشوارع بقرى مركز المحلة (4)
المعدات خلال رفع القمامة وتنظيف الشوارع بقرى مركز المحلة (4)

 

المعدات خلال رفع القمامة وتنظيف الشوارع بقرى مركز المحلة (5)
المعدات خلال رفع القمامة وتنظيف الشوارع بقرى مركز المحلة (5)

 

المعدات خلال رفع القمامة وتنظيف الشوارع بقرى مركز المحلة (6)
المعدات خلال رفع القمامة وتنظيف الشوارع بقرى مركز المحلة (6)

 

المعدات خلال رفع القمامة وتنظيف الشوارع بقرى مركز المحلة (7)
المعدات خلال رفع القمامة وتنظيف الشوارع بقرى مركز المحلة (7)

 

المعدات خلال رفع القمامة وتنظيف الشوارع بقرى مركز المحلة (8)
المعدات خلال رفع القمامة وتنظيف الشوارع بقرى مركز المحلة (8)

 

المعدات خلال رفع القمامة وتنظيف الشوارع بقرى مركز المحلة (9)
المعدات خلال رفع القمامة وتنظيف الشوارع بقرى مركز المحلة (9)

 

المعدات خلال رفع القمامة وتنظيف الشوارع بقرى مركز المحلة (10)
المعدات خلال رفع القمامة وتنظيف الشوارع بقرى مركز المحلة (10)

 

 


اخبار عاجلة

المحلة الكبرى

رئيس مدينة المحلة

حملات لرفع القمامة

الوحدات المحلية بمركز المحلة

اخبار مص

اخبار مصرية

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ القليوبية يتابع رفع القمامة من ترعة الشرقاوية بميت حلفا.. صور

الإثنين، 25 يناير 2021 01:14 م

استجابة لـ"سيبها علينا ".. رفع القمامة من منطقة الإبراهيمية بالإسكندرية

الأحد، 06 ديسمبر 2020 01:17 م

رفع القمامة من الإسكندرية بمنطقة العجمى واتخاذ الإجراءات اللازمة "صور"

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 08:00 ص

الوحدات المحلية بالغربية تواصل جهودها في رفع القمامة والمخلفات

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 09:50 م

رفع 1250طن مخلفات بحملة مكبرة رفع القمامة بترعة الشرقاوية

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 07:28 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة