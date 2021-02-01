ذوى الهمم يهدون محافظ المنوفية شهادة تقدير لسرعة تلبية مطالبهم

المنوفية - محمد فتحى

قدم اليوم وفد من ذوى الهمم بمركز شباب الحى البحرى بشبين الكوم " شهادة تقدير " للواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، تقديراً لجهوده المبذولة على أرض الواقع وذلك لاستجابته السريعة فى تلبية مطالبهم بشأن إزالة المعوقات من مدخل مركز شباب الحى البحرى لتمكنهم من التردد على المركز لممارسة أنشطتهم الرياضية بشكل طبيعى، جاء ذلك خلال لقائه بمدير مركز شباب الحى البحرى بشبين الكوم ووفد من ذوى الهمم بمكتبه بالديوان العام .

كان محافظ المنوفية قد التقى الأسبوع الماضى بوفد من ذوى الهمم لبحث شكواهم والاستماع إلى مطالبهم، وقد أعربوا عن تضررهم من إقامة سور مرتفع أمام مدخل مركز شباب الحى البحرى مما يؤدى الى عدم تمكنهم من التردد على المركز وحرمانهم من ممارسة الأنشطة والمواهب الرياضية.

هذا وقد أعرب محافظ المنوفية عن سعادته بهذه اللفتة الطيبة، مؤكداً على أنه لا يدخر جهداً فى توفير كامل الدعم لأبنائه من ذوى الهمم وتلبية مطالبهم وتحقيق طموحاتهم كونهم جزء لا يتجزأ من أفراد المجتمع .