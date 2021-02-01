داعية سعودى: إقدام المرأة على خلع زوجها للزواج بآخر حرام شرعا

كتب مصطفى عنبر

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود بالسعودية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، حكم طلب المرأة الخلع من زوجها دون سبب واضح أو للزواج من رجل آخر، مشيرًا إلى أن الخلع يكون بسبب معتبر شرعًا.

وقال الخثلان، وفقا لصحيفة "عاجل" الإلكترونية، إنه إذا خافت الزوجة ألا تقيم حقوق الزوج، أو خاف الزوج ألا يقيم حقوق الزوجة، فهنا لا جناح على الاثنين في الخلع، موضحا أن الخلع يجوز عند الخشية من عدم القيام بالحقوق.

وأضاف الشيخ الخثلان، أنه إذا كانت المرأة غير سعيدة أو مستقرة مع زوجها مثل أن يكون مدمن مخدرات، فمن حقها طلب الخلع عسى الله- عز وجل- أن يرزقها بزوج صالح.

وتابع: أما أن «تختلع» المرأة دون سبب أو بسبب غير معتبر شرعا، كأن تقيم علاقة برجل أجنبي ويعدها بالزواج فتخلع زوجها من أجل الزواج به، فهنا يكون الخلع غير جائز وحراما.