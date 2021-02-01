خبير أوبئة يحذر أمريكا من إعصار إصابات كورونا قادم بسبب المتغير البريطانى

كتبت ريم عبد الحميد

نقلت صحيفة الجارديان البريطانية تحذير خبير أمراض وبائية بارزة من أن المتغير البريطانى لكورونا الأشد فتكا سيصبح السلالة المهيمنة من الفيروس فى الولايات المتحدة، ويمكن أن يضرب البلاد مثل الإعصار.

وجاءت التوقعات المقلقة فى الوقت الذى بلغ إجمالى إصابات كورونا فى الولايات المتحدة 26 مليون، مع اقتراب عدد الوفيات من نصف مليون شخص، حيث وصلت حتى الآن إلى 440 ألف، وهو أعلى معدل فى العالم لوفيات الفيروس فى دولة ما.

خبير الأمراض الوبائية مايكل أوسترهولم، الذى عمل فى المجلس الاستشارى بشأن كورونا أثناء انتقال السلطة لجو بايدن بعد انتصاره فى الانتخابات، هوحاليا مديرا لمركز أبحاث وسياسة الأمراض المعدية فى جامعة منيسوتا. وحذر بأن تستعد أمريكا لانتشار السلالة الخبيثة هذا الربيع.

وقال أوسترهولم فى تصريحات لقناة NBC News، إن الارتفاع الذى من المحتمل أن يحدث بسبب هذ المتغير من إنجلترا سيحدث فى غضون الأسابيع الست إلى 14 القادمة.

وحث الإدارة الجديدة على التحرك بشكل أسرع فى خطط تطعيم أكبر عدد ممكن من الأشخاص فى الولايات المتحدة، على الأقل بالجرعة الأولى، لاسيما من هم فوق الـ 65 عاما، من أجل محاولة تجنب أسوأ تفاقم بسبب المتغيرات المستمرة، وأصدر أوسترهولم تحذيره المتشائم بأن الإعصار قادم.

وكان رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، قد حذر من أن المتغير البريطانى الجديد قد يكون أشد فتكا بنسبة 30% من الفيروس الأصلى.

وتم تحديد السلالة لأول مرة فى الولايات المتحدة فى اواخر ديسمبر، لكنت يعتقد انها كانت موجودة هناك فى وقت مبكر فى اكتوبر.

وأشار أوسترهولم إلى أنه ما لم يتمكن القادة فى جميع أنحاء الولايات المتحدة من البقاء متقدمين على السلالة الأكثر انتشارا ، فإن هناك كارثة ستؤثر على شكل موجة جديدة وسريعة من الإصابات.