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جيش الاحتلال الاسرائيلى يعلن سقوط طائرة مسيرة فى الأراضى اللبنانية

الإثنين، 01 فبراير 2021 01:55 م
جيش الاحتلال الاسرائيلى يعلن سقوط طائرة مسيرة فى الأراضى اللبنانية طائرة مسيرة
كتب سمير حسنى

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى اليوم الاثنين، سقوط طائرة مسيرة فى الأراضي اللبنانية خلال نشاط عملياتى على الحدود.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال: لا خشية من تسرب معلومات من الطائرة المسيرة التى سقطت فى لبنان.


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اسرائيل

لبنان

الاحتلال الاسرائيلي

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