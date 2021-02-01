جيش الاحتلال الاسرائيلى يعلن سقوط طائرة مسيرة فى الأراضى اللبنانية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى اليوم الاثنين، سقوط طائرة مسيرة فى الأراضي اللبنانية خلال نشاط عملياتى على الحدود.
وقال متحدث باسم جيش الاحتلال: لا خشية من تسرب معلومات من الطائرة المسيرة التى سقطت فى لبنان.
جيش الاحتلال الاسرائيلى يعلن سقوط طائرة مسيرة فى الأراضى اللبنانيةالإثنين، 01 فبراير 2021 01:55 م
طائرة مسيرة
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى اليوم الاثنين، سقوط طائرة مسيرة فى الأراضي اللبنانية خلال نشاط عملياتى على الحدود.
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