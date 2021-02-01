جيش الاحتلال الاسرائيلى يعلن سقوط طائرة مسيرة فى الأراضى اللبنانية

كتب سمير حسنى

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى اليوم الاثنين، سقوط طائرة مسيرة فى الأراضي اللبنانية خلال نشاط عملياتى على الحدود.



وقال متحدث باسم جيش الاحتلال: لا خشية من تسرب معلومات من الطائرة المسيرة التى سقطت فى لبنان.