جو بايدن يناشد الكونجرس لتمرير خطة الإنقاذ الأمريكية: ستوفر الإغاثة المباشرة

كتب محمد سعودي

ناشد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الكونجرس بضرورة تمرير خطة الإنقاذ الأمريكية التي قدمها، مؤكدة أن هذه الخطة ستوفر الإغاثة المباشرة وستعمل على تمديد التأمين ضد البطالة.

وغرد جو بايدن عبر حسابه الرئاسي على تويتر قائلا :"يحتاج الأمريكيون المجتهدون إلى المساعدة وهم بحاجة إليها الآن. لهذا السبب أناشد الكونجرس لتمرير خطة الإنقاذ الأمريكية الخاصة بي على الفور والتي ستوفر الإغاثة المباشرة، وتمدد التأمين ضد البطالة ، وتساعد الناس على توفير الطعام على الطاولة.. وأكثر من ذلك".



جو بايدن عبر تويتر

وأعلن البيت الأبيض، الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وجه دعوة إلى سيناتور ولاية مين سوزان كولينز وأعضاء جمهوريين آخرين فى مجلس الشيوخ إلى البيت الأبيض لمناقشة خطة إغاثة من فيروس كورونا المستجد .

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، أن بايدن تحدث مع كولينز التي كانت إحدى أعضاء مجلس الشيوخ العشرة الجمهوريين الذين أرسلوا رسالة إلى الرئيس تطلب فيها عقد اجتماع .

وقالت بساكى: "تحدث الرئيس مع كولينز، ودعاها للحضور إلى البيت الأبيض خلال الأسبوع الجاري من أجل تبادل كامل لوجهات النظر".

وحث 10 من الأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي في وقت سابق الرئيس الديمقراطي على مراجعة خطته لتحفيز الاقتصاد البالغ قيمته 1,9 تريليون دولار بهدف إيجاد "حل وسط" يقبله كلا الحزبين.