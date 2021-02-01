تشغيل 11 منفذا لبيع الأسماك والسلع الغذائية بأسعار مدعمة للمواطنين بالدقهلية.. صور

الدقهلية - شريف الديب

أعطى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إشارة بدء تشغيل 11 منفذا "سيارات متمركزة" لبيع الأسماك بكافة أنواعها بأسعار مدعمة للمواطنين بنطاق محافظة الدقهلية، وذلك بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.

وقال محافظ الدقهلية ، أن هذه المنافذ تم اختيار مواقع تمركزها بنطاق المحافظة لخدمة أكبر قدر من المواطنين بمراكز ومدن المحافظة ، وذلك بالتنسيق مع قطاع التموين والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء .

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الدقهلية لإحدى المنافذ التى تبدأ عملها اليوم بنطاق مدينة المنصورة ، وذلك بحضور العقيد سامح عبد الغنى ممثلا عن جهاز الخدمة الوطنية، والسيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية.

وأوضح محافظ الدقهلية ، أن الأماكن التى تم اختيارها لتمركز المنافذ المشار إليها هى بشوارع " قناة السويس والاستاد وبورسعيد وجيهان المستشفى العام والسكة الحديد وسندوب وبمركز شربين وبميت فارس بدكرنس وبمركز السنبلاوين ومركز طلخا ومركز ميت غمر " مشيرا إلى أنه سيتم التوسع فى نشر تلك المنافذ بعدد من الأماكن الاخرى بنطاق المحافظة ، وذلك لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين بإنحاء المحافظة.

وقد ثمن محافظ الدقهلية الجهود المتميزة والمستمرة لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وتعاونه مع أجهزة المحافظة فى توفير السلع بالإسعار المدعمة للمواطنين بنطاق المحافظة.



محافظ الدقهلية ووكل وزارة التموين بمنافذ بيع الاسماك



محافظ الدقهلية يتفقد الاسماك المعروضة