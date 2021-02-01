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تركيا تعتقل 159 شخصا خلال احتجاج على تدخلات أردوغان فى تعيين عمداء الجامعات

الإثنين، 01 فبراير 2021 11:45 م
تركيا تعتقل 159 شخصا خلال احتجاج على تدخلات أردوغان فى تعيين عمداء الجامعات الشرطه التركيه - أرشيفية
رويترز

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قال مكتب حاكم اسطنبول إن الشرطة التركية اعتقلت اليوم الإثنين 159 شخصا إثر احتجاجات في اسطنبول على تعيين الرئيس رجب طيب أردوغان عميدا جديدا في إحدى أكبر الجامعات في البلاد .

وبدأ الطلاب في جامعة بوجازيتشي في اسطنبول احتجاجاتهم منذ ما يقرب من شهر، قائلين إن تعيين مليح بولو رئيسا للجامعة أمر غير ديمقراطي.

واحتج المعلمون في الجامعة أيضا على تعيين بولو.

واشتبك المتظاهرون مع الشرطة اليوم الاثنين وهم يرددون شعارات مثل "فلتخرج الشرطة " و "الجامعات لنا".

وقال مكتب حاكم اسطنبول في بيان إن 159 شخصا اعتقلوا لاحقا "لعدم إنهاء المظاهرات أمام جامعة بوغازيتشي رغم التحذيرات" ، وأضاف أنه تم فتح تحقيق.


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